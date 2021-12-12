Сколько будет действовать "зеленый" статус в Ashyq после ревакцинации

НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 10 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 930 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 100,
в городе Алматы - 34,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 58,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 16,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 21,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 18,
в Карагандинской области - 82,
в Костанайской области - 58,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 73,
в СКО - 77,
в Туркестанской области - 8.
В Казахстане за сутки 1132 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 947 583 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 364 человека (18 510 КВИ+ и 2854 КВИ-), из них: в стационарах находятся 4184 пациентов; на амбулаторном уровне - 17 180 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 326 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 87 пациентов, на аппарате ИВЛ - 63 пациента.
По данным Минздрава РК, 9 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 9 человек.
9 декабря 2021 года зафиксировано 66 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 119 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 349, летальных случаев - 5179, выздоровевших - 75 316.
В "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На сегодняшний день первым компонентом вакцины иммунизированы 8 846 068 человек, вторым компонентом - 8 277 848 человек.
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 141 798, беременные женщины - 10 451, кормящие женщины - 25 277.
Второй дозой: подростки - 9259, беременные женщины - 1026, кормящие женщины - 2378