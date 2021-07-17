Сколько доз вакцин от КВИ осталось в РК

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова рассказала об имеющемся в стране количестве доз вакцины от коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В регионах Казахстана на сегодня имеется 24 тысячи доз вакцины "CoronaVac". Hayat-Vax действительно есть только в Мангистауской области. Он уже использован. И "QazVac" есть - 3 тысячи, но это тоже минимальное количество", - сказала Есмагамбетова.
По ее словам, поставки "QazVac" обычно производятся ежемесячно.
Глава комитета добавила, что вакцины "Спутник V" имеется 541 тысяча доз - 1 компонента. Всего 1,289 миллиона доз второго компонента всех вакцин также имеется в регионах Казахстана.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer.
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