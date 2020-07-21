Скончался хирург-онколог Сергей Лашкул

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Сообщение о трагедии опубликовано на странице в Facebook Казахского НИИ онкологии и радиологии, передает Kazakhstan Today.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии выражает глубокие соболезнования родным и близким хирурга-онколога Лашкула Сергея Владимировича в связи с его безвременной кончиной", - говорится в сообщении.

Лашкул Сергей Владимирович родился 23 марта 1956 года в Украине. После окончания школы поступил на лечебный факультет Крымского медицинского института.

После окончания мединститута в 1979 году поступил в интернатуру по специальности "хирургия". После окончания интернатуры работал врачом-хирургом и онкологом. Принимал участие в работе научных экспедиций Академии наук в Южной Америке (Бразилия, Колумбия), Африке (Того).

В разные годы заведовал отделениями общей хирургии в 1-й Городской клинической больнице Алматы, отделением колопроктологии Центральной городской клинической больницы Алматы, торакоабдоминальным отделением Городского онкологического диспансера Алматы, работал в КазНИИОиР заведующим Отделением желудочно-кишечного тракта, ведущим специалистом Абдоминального отделения.

Автор патентов на изобретения современных методов лечения злокачественных новообразований прямой кишки. Является автором многочисленных научных работ, посвященных проблемам различных видов лечения онкологии.

Но коварный вирус не щадит никого. Уход Сергея Владимировича из жизни - это огромная, невосполнимая человеческая утрата для его родных, коллег, многочисленных пациентов и учеников", - говорится в сообщении КазНИИОиР.

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