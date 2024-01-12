11.01.2024, 20:35 3231
Скончался один из главных создателей вакцины "Спутник-V"
Борису Народицкому было 82 года
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Москва. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался один из разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник-V", замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий, сообщает RTVI.
Умер главный создатель вакцины "Спутник-V", мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий", - сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Вирусолог не уточнил причину смерти Народицкого. Ученому было 82 года.
Народицкий был "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина "Спутник-V".
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23.12.2023, 17:39 42321
Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за 28 дней на 52 процента - ВОЗ
В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%
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Женева. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 20 ноября по 17 декабря выросла на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, наибольшее число заболевших было выявлено в России - 279 359. Вместе с тем смертность в среднем в мире снизилась на 8%.
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3005 летальных исходов.
Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза, информирует ТАСС.
В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность - на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.
Помимо РФ, в пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом вошли Сингапур (120 898), Италия (114 795), Польша (39 828) и Австралия (39 505). В Италии зарегистрировано больше всего умерших - 510. Далее идут Швеция (396), Россия (376), Австралия (211) и Польша (141).
05.10.2023, 17:30 242636
В Казахстане выявлен новый штамм COVID-19
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане выявлен новый штамм COVID-19 - эрис, который является подвидом омикрона.
Нам необходимо знать, пришел ли в страну новый штамм с другой клинической картиной заболевания. Так, по последним данным исследований, в Казахстане зарегистрирован штамм омикрона под названием эрис", - цитирует zakon.kz министра.
Она добавила, что вирус выявлен во всех регионах Казахстана, сообщает tengrinews.kz.
Если мы в прошлом месяце еще говорили, что этого вида у нас нет, то сейчас по результатам анализов видим", - заявил Ажар Гиният.
Министр добавила, что заболеваемость при омикроне и его подвидах протекает в легкой или средней форме. На сегодняшний день в стационарах находятся 35 человек с диагнозом COVID-19.
Ранее ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис.
06.09.2023, 18:55 310131
В Казахстане в 1,5 раза выросло число заболевших коронавирусом
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова рассказала о санитарно-эпидемиологической обстановке по заболеваемости КВИ.
За последние восемь дней в мире отмечается рост заболеваемости КВИ на 38%. Если говорить о показателях в Казахстане, то в 2023 году зарегистрировано 10 409 случаев КВИ, по сравнению с 2022 годом у нас снижение в 38 раз. Несмотря на снижение, если сравнивать август с июлем, отмечается рост в 1,5 раза, с 233 до 343 случаев. В основном рост отмечается в Алматы, Астане и Шымкенте", - рассказала Зауре Ахметова.
Однако в Министерстве здравоохранения не планируют закупать вакцины.
Вакцины есть и доступны для населения. В стране есть более 257 тысяч доз. На сегодняшний день мы не рассматриваем закуп вакцины, так как охват населения достаточно высокий, более 55,9% населения получили полный курс вакцинации. С учетом мировой практики у нас прошли первичные вакцинации более 5,8 млн человек, повторно ревакцинацию - более 1,5 млн человек. То есть мы ситуация отслеживаем и с учетом эпидситуации будут рассматриваться вопросы приобретения дополнительных доз вакцин", - сказала представитель Минздрва.
По ее словам, ведомство отслеживает ситуацию по заболеваемости КВИ, и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вопрос закупа вакцин будет рассмотрен.
Ранее ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
При этом власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19 у прибывающих путешественников.
10.08.2023, 17:26 351666
ВОЗ предупредила о распространении нового штамма коронавируса EG.5 эрис
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля
Фото: unsplash.com
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Стокгольм. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 - эрис быстро распространяется по миру, предупредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. С тех пор "во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев", информирует РБК.
Частота выявления этой мутации выросла с 6,2 до 11,6%, отмечает Роспотребнадзор. Сейчас новый вариант омикрон-штамма выявлен в 51 государстве, распространение этого варианта наблюдается в Китае, США, Великобритании, странах Европы и Азии.
В России вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют", - признали в российском Роспотребнадзоре.
Первые единичные случаи заражения EG.5 выявлены в России в апреле в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия. Всего за период с апреля по август выявили 17 случаев.
Симптомы заболевания штаммом эрис такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 5 мая заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. В последний год комитет организации по ЧС "тщательно анализировал данные и рассматривал вопрос о том, когда наступит подходящее время для снижения уровня опасности" ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Гебрейесус отметил, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.
28.05.2023, 17:24 450141
Минздрав Казахстана официально отменил все ограничения по COVID-19
Фото: unsplash.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана объявило об окончательной отмене всех ограничений по борьбе с COVID-19.
В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире отменены постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта Ashyq", - говорится в сообщении Минздрава.
Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла.
Вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.
Напомним, 5 мая глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19. По данным организации, с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались по меньшей мере 20 миллионов человек.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
05.05.2023, 20:13 499116
Глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19
Фото: unsplash.com
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Москва. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, сообщает РИА Новости.
Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году. Гебрейесус отметил, что официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
25.03.2023, 13:04 586761
В Казахстане отмечается резкий рост числа заразившихся коронавирусом
В стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациентов.
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки в Казахстане зарегистрировали 80 случаев заражения коронавирусом и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
По состоянию на 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 1729 человек (-1 555+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 152 пациента, на амбулаторном уровне - 1577 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 3 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
Отметим, что в период с 22 по 24 марта число заразившихся за сутки не превышало 34 человека.
В начале марта стало известно, что для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе.
В середине февраля в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
04.03.2023, 15:14 625146
В Казахстан поступило свыше 500 тысяч доз вакцины против коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины "Комирнати/Омикрон" ("Пфайзер") на безвозмездной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В соответствии с инструкцией производителя вакцина "Комирнати/Омикрон" рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации", - пояснили в ведомстве.
С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина "Комирнати/Омикрон" - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.
Отмечается, что вакцина "Комирнати/Омикрон" будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.
Напомним, что в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: "КазВак" (РК), "Синофарм" (Китай), "Комирнати" ("Пфайзер", США).
Следует отметить, что омикрон-штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (цербер).
Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.
В этой связи Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией. Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее", - заключили в Минздраве.
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