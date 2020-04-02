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Караганда. 1 апреля. Kazakhstan Today - Скончавшийся от COVID-19 мужчина в Караганде был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, передает Kazakhstan Today.

Мужчина 62 лет был госпитализирован накануне в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии, ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. К сожалению, старания медиков не увенчались успехом, в 7 часов утра мужчина скончался", - сообщили в оперативном штабе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

Все контактные с ним лица установлены и будут помещены на закрытый карантин.





Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, погибший работал нотариусом в городе Темиртау. Круг близких родственников изолирован, изучаются другие лица с кем мог контактировать погибший.





На сегодняшний день в Караганде диагноз подтверждён у 14 пациентов. Состояние 13 пациентов врачи оценивают, как стабильное. Под круглосуточным наблюдением находятся 598 человек, на домашнем карантине - 1076.

Напомним, всего в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.

Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

Второму погибшему было 50 лет . Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.

По последним данным, в Казахстане выздоровели 26 человек (в Нур-Султане - 16 и в Алматы - 10).





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