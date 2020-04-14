Скончавшийся от коронавируса мужчина был постояльцем дома престарелых в Акмолинской области

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В управление здравоохранения Акмолинской области прокомментировали информацию о новом летальном случае, передает Kazakhstan Today.
Мужчина 1936 года рождения - подопечный Центра оказания социальных услуг. С 5 апреля находился на карантине в провизорном стационаре Кокшетауской железнодорожной больницы. 9 апреля госпитализирован на лечение в Акмолинской областной противотуберкулёзный диспансер. Состояние было крайне тяжелое, находился на аппарате ИВЛ. Диагноз: "двусторонняя тотальная пневмония крайне тяжёлой степени тяжести, острое течение, вирусной этиологии. Сопутствующие заболевания: "артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая болезнь сердца", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области, в доме престарелых, произошла вспышка коронавирусной инфекции.
Напомним, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 12 летальных случаев: в Нур-Султане - 1, Алматы - 2, Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 1, Туркестанской области - 1. Всего в Казахстане подтверждены 979 случаев COVID-19.
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