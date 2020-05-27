Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан - Токаев

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам выправить ситуацию с ростом количества зараженных COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых. Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию", - написал глава государства в Twitter .

Он также подчеркнул, что ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным.

Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан", - добавил Токаев.





По информации Министерства здравоохранения РК, в восьми регионах страны прирост заболеваемости коронавирусом превысил 7%.





«По сравнению с прошлой неделей, имеет место рост заболеваемости. Хотел бы отметить, что в некоторых регионах рост достаточно значительный. Мы разделяем на несколько групп в зависимости от темпа прироста. К первой группе мы относим те регионы, где темп прироста составляет более 7%. С таким приростом у нас на сегодняшний день восемь регионов - это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (облати), (города) Костанай, Шымкент, Туркестан и Северо-Казахстанская область. В СКО - там больше прирост из-за завозных случаев из РФ», - цитирует председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимура Султангазиева сайт Coronavirus2020.kz





Ко второй группе, по его словам, относятся те регионы, у которых темп роста ниже 7%, но выше 5%. Это Акмолинская, Актюбинская области и город Нур-Султан.





И к третьей группе мы относим те регионы, у которых отмечается рост менее 5%. Это шесть регионов: Восточный Казахстан, Западный Казахстан, Кызылорда, Мангистау, Павлодарская область и Алматы», – отметил Султангазиев.

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