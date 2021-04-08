"Случаев смерти от вакцины на сегодня нет" - Минздрав

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, приводила ли вакцинация от КВИ к летальным исходам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане нет людей, которые умерли от вакцины от коронавируса", - сказала Ажар Гиният.

Она также прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию о санитарке, погибшей после получения вакцины.

Мы проверили информацию о смерти нашей коллеги в Алматинской области. Она умерла через два дня после получения вакцины, упала дома. По предварительной информации, она умерла от ишемической болезни сердца. Сказать, что эта смерть была вызвана вакциной от коронавируса, мы не можем", - сказала вице-министр здравоохранения.

Ажар Гиният подчеркнула, что причиной смерти не могла стать аллергическая реакция на вакцину.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, создана комиссия. В Алматы сформирована специальная комиссия по расследованию данного факта.

В ходе брифинга председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова рассказала, связан ли рост заболевших КВИ с вакцинацией.

Это совершенно неверно. Вакцинация защищает от заболевания коронавирусной инфекцией. Но в период пока не получен полный комплекс вакцинации, на сегодня это две дозы, и на выработку иммунитета уходит до 60 дней, в среднем - 45 дней, человек может заразиться. Напомним, что у него еще нет необходимого титра антител, чтобы избежать заражения или заразиться, или перенести в легкой форме. Поэтому вакцинация никак не связана с заражением и ростом заболеваемости", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Ранее в Минздраве рассказали , станет ли вакцинация от КВИ обязательной.

По состоянию на 23.59 6 апреля в Казахстане зарегистрировано 258 917 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 апреля, в "красной" зоне находятся : Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства