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Слухи о закрытии Нур-Султана на карантин назвали фейком

04.10.2020 10801
Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Информацию о закрытии столицы Казахстана на карантин прокомментировали комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает Kazakhstan Today.
 
В ведомстве сообщили, что аудиорассылка в мессенджере WhatsApp о закрытии Нур-Султана на карантин с 15 октября и о выставлении блокпостов вокруг города не соответствует действительности.
 

На сегодняшний день вопрос о закрытии Нур-Султана с 15 октября текущего года и выставлении блокпостов по периметру города не рассматривается. Уважаемые граждане! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

 
Достоверную информацию можно получить из официального сайта и аккаунта КККБТУ в социальной сети Facebook, а также в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
 
В комитете напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статье 274 УК РК.
 

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