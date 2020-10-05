Слухи о закрытии Нур-Султана на карантин назвали фейком

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Информацию о закрытии столицы Казахстана на карантин прокомментировали комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве сообщили , что аудиорассылка в мессенджере WhatsApp о закрытии Нур-Султана на карантин с 15 октября и о выставлении блокпостов вокруг города не соответствует действительности.

На сегодняшний день вопрос о закрытии Нур-Султана с 15 октября текущего года и выставлении блокпостов по периметру города не рассматривается. Уважаемые граждане! Просим вас не поддаваться недостоверной информации в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Достоверную информацию можно получить из официального сайта и аккаунта КККБТУ в социальной сети Facebook, а также в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

В комитете напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статье 274 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства