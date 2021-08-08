СМИ: Лямбда-штамм коронавируса был выявлен в Японии незадолго до Олимпиады

ТОКИО. 7 АВГУСТА - Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило, что 20 июля, за три дня до начала Олимпийских игр в Токио, у вернувшейся в страну местной жительницы, ранее посещавшей Перу, был обнаружен штамм коронавируса Лямбда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В японском Минздраве подчеркнули, что в настоящее время сложно как-либо оценить Лямбда-штамм коронавируса из-за ограниченной информации по нему. Аналогичную позицию озвучили и в японском Национальном институте инфекционных заболеваний, который к настоящему моменту не отнес штамм Лямбда к списку вариантов коронавируса, требующих пристального внимания.

Ранее портал The Daily Beast со ссылкой на источник сообщил, что Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 20 июля уведомил международную базу данных GISAID об обнаружении в стране штамма коронавируса Лямбда, но скрыл этот факт от общественности, сообщает ТАСС

Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады.

Может, потому что они хотели проинформировать публику после того, как замедлится новостной цикл, а может, потому что думали, что это будет косвенно ассоциироваться с Олимпиадой, этого я не знаю", - отметил источник.

В геноме Лямбда-штамма присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса. Японские биологи обнаружили, что штамм способен скрывать себя от иммунитета человека.

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