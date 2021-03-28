СМИ: в Казахстане вновь выставляют санпосты

АКТОБЕ. 27 МАРТА - СМИ сообщают, что из-за ухудшения эпидобстановки в регионах страны вновь выставляют санитарные посты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красную зону" по распространению коронавируса вошёл Уилский район Актюбинской области.
Всем, кто въезжает или покидает районный центр, будут измерять температуру, записывать данные. Тех, у кого будут наблюдаться симптомы COVID-19, изолируют на двое суток в карантинный стационар для проведения ПЦР-тестирования. Если результат будет положительным, направят в инфекционную больницу. Не разрешается работать развлекательным учреждениям", - говорится в материале телеканала "Хабар 24".
Согласно информации, банки, ЦОНы и отделения "Казпочты" смогут обслуживать население до 18.00.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1485 новых случаев заболевания КВИ. В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства