Солдаты-срочники заразились КВИ в Кокшетау

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Кокшетау. 23 июня. Kazakhstan Today - Вспышка коронавируса произошла в воинской части 5510 Нацгвардии. КВИ выявили у 19 солдат, проходящих срочную воинскую службу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает телеканал КТК , перед этим в части выявили заболевшего коронавирусом офицера.

Ранее стало известно, что в соответствии с постановлением главного санврача Акмолинской области от 23 июня 2020 года с 22.00 до 06.00 вводится запрет на передвижение жителей и автотранспорта по территории Кокшетау и Степногорска.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,8%. Из них в Акмолинской области - 21 (6,4%).

Всего в стране выявлен 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек. Число бессимптомных носителей COVID-19 выросло до 10 625 человек, за 22 июня было выявлено 816 бессимптомных, не входящих в общую статистику.

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