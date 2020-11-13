Совместное предприятие по производству вакцин против коронавируса планируют создать Россия и Казахстан

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", - сообщается на официальном сайте Кремля.

Дана высокая оценка итогов заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Подчёркнута содержательность состоявшихся дискуссий и значение принятых решений для дальнейшего развития взаимодействия в рамках ШОС.

Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов.

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