Создан Нацплан по защите жизни и здоровья жителей Казахстана в период пандемии

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане подготовлен проект постановления правительства РК "Об утверждении Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии", передает Kazakhstan Today.

В частности, план предусматривает усиление и финансовую поддержку деятельности Сall-центра для информационно-разъяснительной работы с населением по первым признакам COVID-19 и алгоритму действий при их появлении, в режиме 24/7; организацию мобильных универсальных бригад при организациях ПМСП для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому, в медико-социальных учреждениях (МСУ), в том числе доставка лекарственных средств.

В план включили организацию CORONA-TAXI для обеспечения мобильных бригад по забору биоматериала, доставке лекарственных средств и лечению пациентов с COVID-19 и пневмонией с привлечением автопарка МИО, перешедших на удаленный формат работы, волонтеров и пр.; расширение перечня медицинских организаций для проведения амбулаторной компьютерной томографии, с привлечением имеющихся ресурсов в регионе независимо от форм собственности с режимом работы 24/7 и обеспечением полного охвата нуждающихся в исследовании, только по направлениям ПМСП и стационаров, в рамках ГОБМП и ОСМС.

В Нацплане предусмотрено создание региональных центров компетенций со всеми узкими специалистами (для амбулаторного уровня) для консультирования больных; организация дистанционного динамического наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, лиц пожилого возраста; обеспечение внедрения триажа и организация изоляторов в приемных отделениях многопрофильных стационаров; внедрение мер по инфекционной безопасности и защите медицинского персонала (зонирование, видеонаблюдение, визуализация) в медицинских организациях, разработку и утверждение алгоритма дистанционного наблюдения больных с COVID-19 на амбулаторном уровне; разработку и утверждение алгоритма динамического наблюдения больных с хроническими заболеваниями, в том числе лиц старше 65 лет и старше в период неблагоприятной эпидемологической ситуации по COVID-19.

Кроме того, план предусматривает укрепление инфраструктуры и материально-технического оснащения медицинских организаций. Речь идет о продлении действия специального порядка проведения государственных закупок способом из одного источника для первоочередных нужд по COVID-19 до конца текущего года; приведении противоинфекционных стационаров и организаций ПМСП, стационарных медико-социальных учреждений в соответствие с требованиями инфекционной безопасности, в том числе в рамках Дорожной карты занятости населения.

Планируется определить потребность и выделить средства из резервов местных бюджетов на оснащение всем необходимым медицинским оборудованием в соответствии с утвержденным Стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 (в том числе аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, аппараты виброакустической терапии, мониторы пациентов, пульсоксиметры, перфузоры и т.д.) стационаров, задействованных в лечении больных с COVID-19 или подозрении на COVID-19, в зависимости вероятных сценариев заболеваемости, а также организовать производство отечественных аппаратов ИВЛ.

Кроме того, план предусматривает увеличение коечного фонда инфекционных и провизорных стационаров на 50% (до 42 тыс. коек), в том числе путем перепрофилизации карантинных коек, дооснащение санитарным автотранспортом отечественного производства службы скорой медицинской помощи, в том числе с использованием механизма финансового лизинга.

Отдельным пунктом говорится об обеспечении лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты.

Так, планируется обеспечить достаточный запас лекарственных средств и медицинских изделий в инфекционных и провизорных стационарах, организациях ПМСП, а также перепрофилированных и карантинных стационаров медико-социальных организаций, увеличении объемов отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий для больных COVID-19.

Планируется пересмотреть и упростить действующие процедуры по государственной регистрации, выдаче сертификатов соответствия, ценообразования, а также пересмотреть предельные цены для улучшения доступа лекарственных средств и медицинских изделий на рынок республики.

Также планируется ускорить процесс регистрации вакцины против коронавирусной инфекции в Министерстве здравоохранения РК.

Правительство также намерено организовать "зеленый коридор" при ввозе лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе ввоз рентгеновских компьютерных томографов без наличия лицензии на деятельность в сфере использования атомной энергии и лицензии на импорт.

Предусмотрено также недопущение превышения предельных цен на лекарственные средства при розничной реализации. Вместе с тем план предусматривает обеспечение и подготовку кадров для работы в карантинных стационарах. Планируется разработать программы по обучению базовым принципам профилактики и лечения COVID-19 и обучить не менее 5000 медицинских специалистов.

Также будет принят комплекс мер оказания поддержки медицинским работникам, задействованным в борьбе с КВИ и их семьям (мер социальной поддержки, дополнительные льготы, стимулирующие выплаты, предоставление жилища, в том числе служебного и другие материальные и нематериальные стимулирующие меры) по решению местных исполнительных органов.

Говорится и о пересмотре подходов к определению групп риска (I, II, III группы) и финансовой поддержки работников организаций первичного звена, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, обеспечении выплаты единовременного пособия в размере 2 млн тенге заразившимся медицинским работникам.

Будут упрощение процедуры принятия на вакантные должности специалистов системы здравоохранения (государственные служащие КККБТУ, ТД КККБТУ, управлений здравоохранения, включая руководителей организаций здравоохранения) без проведения конкурсных процедур.

Кроме того, планируется подготовка и переподготовка специалистов для работы в вирусологических, бактериологических лабораториях и лабораторий особо опасных инфекций.

Говорится в плане о и противоэпидемических мероприятиях. В частности, о принятии ограничительных мер с учетом оценки регионов согласно критериям Rо (показатель репродуктивности инфекции) и ПЗК (показатель занятости коек). Планируется пересмотреть требования к категориям граждан для прохождение тестирования (уменьшение количества ПЦР-тестов, проводимых с профилактической целью и в рамках эпиднадзора).

Предусматривается также запуск дополнительных мощностей лабораторий МЗ путем дооснащения 40 единиц лабораторным оборудованием и 8 мобильных лабораторных комплексов, в том числе в сельской местности.

В регионах, в том числе в сельской местности, откроют лаборатории по диагностике COVID-19 на базе медицинских организаций и ветеринарных лабораторий. Будет запущено 16 мобильных лабораторных комплексов в сельской местности.

Также запустят модульные лаборатории (тестирование на колесах) во всех областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Документ также предусматривает ориентацию мощности ПЦР лабораторий в частных медицинских организациях до 100% на исследования по ГОБМП и ОСМС на договорных основах со стационарными и амбулаторными организациями здравоохранения.

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