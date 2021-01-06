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Создан прибор, обнаруживающий COVID-19 за 10 секунд

05.01.2021 12043
Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Специалисты Билькентского университета в Турции разработали прибор, который способен диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 за десять секунд, передает Kazakhstan Today. 
 
Прибор, который получил название Diagnovir, выявляет коронавирус на основе образца слюны. Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор, пишет RT.
 

Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путём динамического приёма флуоресцентного сигнала", - говорится в сообщении на сайте университета.

 
Как отмечается, процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.
 
По заявлению учёных, во время исследований прибор показал эффективность в 99%.
 
Ранее в ФМБА сообщили, что разработали и запатентовали два не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса, один из которых фактически является антидотом для COVID-19.
 

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