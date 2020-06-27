Специалист ответила на вопрос о необходимости лечения бессимптомных больных

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова ответила на вопрос о необходимости лечения бессимптомных больных, передает Kazakhstan Today.

Принимать таблетки нужно только по показаниям, а показания - это наличие симптомов", - сказала на брифинге первый заместитель председателя правления наццентра.

При легкой форме лекарственные препараты, кроме жаропонижающих (парацетамол), когда повышается температура, больше ничего не рекомендуется. И, если у пациента есть уже пневмония, это не бессимптомные формы, это клинически уже очерченные формы. Это форма легкая непневматическая и пневматическая. Тогда применяются препараты по назначению врача", - сообщила Бекбосынова.

По ее словам, в среднем ежедневно около 3% пациентов из бессимптомных потом госпитализируются в стационар. Это пациенты, у которых появляются признаки тяжелой формы пневмонии.

По патогенезу, то есть по развитию этого заболевания, мы выделяем первые 7 дней. Это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов от 5 до 7 дней. И через 5-7 дней начинает повышаться температура, появляется кашель, и на 7-е - 8-е сутки (в среднем статистика) у них появляются признаки пневмонии. Тогда необходимо подключать антибактериальную терапию, препараты, которые контролируют гиперкоагуляцию", - проинформировала она.

Также Бекбосынова прокомментировала информацию о потере вкуса и обоняния при отрицательном тесте на КВИ.

По ее словам, должны быть строгие показания для проведения ПЦР-теста.

ПЦР - это не панацея. По мировой статистике, 30% людей, которые имеют КВИ, дают отрицательный ПЦР-тест. Вот теперь нужно подумать, нужно ли всем подряд делать этот ПЦР-тест", - сказала она.

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