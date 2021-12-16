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Специалисты допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон

15.12.2021, 12:53 59971
Специалисты допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон
Фото: rbc.ru
ЛОНДОН. 15 ДЕКАБРЯ - Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса - Омикроном и Дельтой. Это может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".
 

В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы Омикрон и Дельта - ред.) будут сосуществовать, и Омикрон... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с Дельтой. Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", - цитирует Бертона РИА "Новости".

 
При этом он выразил уверенность, что Омикрон-штамм не является менее опасным.
 

На самом деле я не думаю, что Омикрон является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с Дельтой числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.

 
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
 
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

 

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Вакцинация младенцев: российские ученые запатентовали решение

16.12.2021, 09:35 3616
МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС), рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - сообщает Роспатент.

 
Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца.
 

Нередко с диагнозом COVID-19 в стационары попадают молодые пациенты, в связи с этим важно защитить эту группу населения. На сегодняшний день разработано мало эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции для детей. Их разработка является сложной, так как иммунная система детей имеет ряд отличий от иммунной системы взрослых. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца", - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

 
Патент, полученный учеными, является девятнадцатым решением, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 18 изобретений относились к четырем типам вакцин:
 
1. Ученые НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи разработали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинам на основе аденовируса;
 
2. Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора создали пептидные вакцины из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов;
 
3. Под руководством основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова разработана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2.
 
4. Под руководством ученого из ФГБНУ ИЭМ Александра Суворова создана живая вакцина против COVID-19 на основе штамма Enterococcus faecium L3.
 
По данным на 14 декабря 2021 года, российские изобретатели с начала пандемии подали 1000 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано 440 патентов. Заявки на изобретения для борьбы с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 26 дней.
 
Вакцины, разработанные российскими учеными, позволяют максимально полно вакцинировать население России и тем самым предотвратить распространение COVID-19 среди всех возрастных групп.
 
Ранее сообщалось, что ученые Центра им. Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон
 

Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты

15.12.2021, 17:13 39736
Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
ПЕКИН. 15 ДЕКАБРЯ - Омикрон-штамм COVID-19 размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", штамм коронавируса Омикрон в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем Дельта и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
 
Согласно заявлению HKUMed, это может объяснить, почему Омикрон может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.
 
Проведенное исследование показало, что при Омикроне инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
 
 

Карагандинский фармкомплекс готов производить "Спутник Лайт" для ревакцинации

15.12.2021, 16:07 43966
Карагандинский фармкомплекс готов производить "Спутник Лайт" для ревакцинации
Фото: novostivl.ru
КАРАГАНДА. 15 ДЕКАБРЯ - Карагандинский фармацевтический комплекс готов производить российский препарат "Спутник Лайт" для ревакцинации. В настоящее время предприятие ждет одобрения Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сообщалось, что КФК готов выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в Казахстане в случае достижения договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 
 

Мы готовы к выпуску препарата "Спутник Лайт" на производственных мощностях нашей компании. Современное оборудование, квалифицированный персонал и технологические возможности нашего комбината позволяют производить противовирусные препараты любой сложности", - рассказали ТАСС в пресс-службе фармкомплекса, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в настоящее время возможность производства вакцины "Спутник Лайт" на базе КФК. 

 
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, комментируя предстоящую ревакцинацию, также говорил о том, что производство "Спутник Лайт" может быть налажено в Казахстане. 
 

Moderna: Одновременное заражения двумя штаммами COVID-19 может привести к новому виду вируса

15.12.2021, 15:03 49336
Moderna: Одновременное заражения двумя штаммами COVID-19 может привести к новому виду вируса
Фото: pexels.com
ЛОНДОН. 15 ДЕКАБРЯ -В Moderna допускают возможность одновременного заражение штаммами Омикрон и Дельта, которое может повлечь появления нового вида вируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА " Новости", в ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".
 

В ближайшие месяцы эти два вируса будут сосуществовать, и Омикрон... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с Дельтой, это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - сообщил Бертон.

 
При этом специалист считает, что Омикрон не является менее опасным штаммом.
 

На самом деле, я не думаю, что Омикрон является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал он.

 
По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с Дельтой числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.
 
 

Эксперт назвал основные проявления постковидного синдрома

15.12.2021, 13:31 56461
Эксперт назвал основные проявления постковидного синдрома
Фото: Яндекс.Дзен
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал об основных проявлениях постковидного синдрома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил Зураб Кекелидзе, COVID воздействует на мозг человека, что в период постковидного синдрома приводит к раздражительности и частичной амнезии. "Есть и другие нарушения", сообщает телеканал РБК
 
По словам врача "Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес…После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент) неправильно оценивает свои функции".
 
Кекелидзе привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.
 

Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения", - сообщил он.

 
Врач отметил, что специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания COVID происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. "Гематоэнцефалический барьер - это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг", - сообщил врач.
 
 

Бекшин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса

15.12.2021, 09:52 78598
Бекшин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в обращении к жителям Алматы рассказал, какая вакцина от коронавируса наиболее эффективна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он сообщил, что департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы с апреля проводится мониторинг заболеваемости COVID-19 после полного курса вакцинации, то есть через 42-45 дней. Зарегистрировано 3239 случаев заболевания коронавирусом, что составляет 0,33 процента от общего количества получивших прививки от коронавирусной инфекции, а это более 980 тысяч граждан. 
 

После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией выглядит следующим образом: "Спутник V" - 0,37%, "Хаят Вакс" - 0,26%, "Синовак" - 0,19%, QazCovid-in (QazVaс) - 0,17%", - сообщил он.



 
Жандарбек Бекшин отметил, что у подавляющего большинства заболевших болезнь протекала в легкой форме.
 

Как показала статистика, наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazCovid-in", - отметил он. 

 
Кроме того, по заявлению заместителя по лечебной работе городской больницы, после вакцинации отечественным препаратом у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами и отмечается более пролонгированное действие.
 
По его словам, учитывая массовость вакцинации и минимальную долю случаев заболеваний и осложнений от коронавируса, сотрудники инфекционного стационара предпочли для ревакцинации QazCovid-in.
 
Кроме того, Жандарбек Бекшин проинформировал, что среди привитых QazCovid-in госпитализация наблюдается значительно реже, чем после вакцинации другими препаратами.
 

Это является хорошим показателем в борьбе с пандемией в нашей стране", - говорит главный санврач.

 
Главный государственный санитарный врач Алматы призвал граждан соблюдать санитарные требования и вакцинироваться.
 
 

Ученые создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон

15.12.2021, 09:25 84457
Ученые создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон
Фото: news.myseldon.com
МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ - НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал модификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" под штамм коронавируса Омикрон, сейчас она проходит первый этап клинических испытаний. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил директор центра Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.

(Пока) нет никаких доказательств того, что Омикрон вытеснит Дельта-штамм. В этом случае, возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и Дельта-, и от Омикрон-штаммов. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время Институт Гамалеи уже отработал. В настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний", - сказал он.

 
Вместе с тем Гинцбург подчеркнул, что "Спутник V" защитит от Омикрона, но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет десятикратным, надо ставить вопрос об изменении препарата, пишет газета "Известия".
 
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления Омикрон-штамма. По ее словам, тест-система уже проходит испытания в ЮАР.
 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 488 новых случаев COVID-19

15.12.2021, 08:48 88849
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 14 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 980 860 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 62,
 
в городе Алматы - 38,
 
в городе Шымкенте - 5,
 
в Акмолинской области - 58,
 
в Актюбинской области - 5,
 
в Алматинской области - 17,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 20,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 10,
 
в Карагандинской области - 74,
 
в Костанайской области - 38,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 9,
 
в Павлодарской области - 65,
 
в СКО - 73,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 950 318 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (17 655 КВИ+ и 2 721 КВИ-), из них: в стационарах 3786 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 590.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 65.
 
С 13 марта 2020 года по 14 декабря 2021 года зарегистрировано 12 887 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 11 человек.
 
13 декабря 2021 года зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 103 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 505, летальных случаев - 5191, выздоровевших - 75 593.
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 14 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 875 273 человека, вторым - 8 323 469.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 155 305, беременные женщины - 11 579, кормящие женщины - 28 199. Второй дозой: подростки - 18 524, беременные женщины - 1828, кормящие женщины - 4 339.
 

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