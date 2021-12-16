Специалисты допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон

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ЛОНДОН. 15 ДЕКАБРЯ - Существует возможность заражения сразу двумя штаммами коронавируса - Омикроном и Дельтой. Это может приводить к дальнейшим мутациям, предупредил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".

В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы Омикрон и Дельта - ред.) будут сосуществовать, и Омикрон... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с Дельтой. Это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", - цитирует Бертона РИА "Новости" .

При этом он выразил уверенность, что Омикрон-штамм не является менее опасным.

На самом деле я не думаю, что Омикрон является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с Дельтой числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название Омикрон - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.



