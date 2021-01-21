Специалисты рассказали, чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Российской Федерации озвучило правила проведения после вакцинации от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства", - приводит ТАСС сообщение Минздрава РФ.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщал, что в случае повышения температуры тела до 38 градусов после прививки можно принять парацетамол.

Отмечается, что после вакцинации нужно обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для выполнения целого ряда функций. По словам экспертов, именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов.

Кроме того, рекомендуется потреблять продукты с повышенным содержанием белка.

Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела - это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было", - пояснил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Также эксперты рекомендуют отложить на 2-3 месяца планирование беременности или проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения после вакцинации от коронавируса, так как риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные последствия от заболевания. Также стоит учитывать влияние специальных лекарств, которые применяются для лечения заболевания.





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