Специалисты сравнили данные о смертности после разных вакцин от COVID-19

МОСКВА. 24 АПРЕЛЯ - Опубликованы сравнительные данные о смертности после разных вакцин от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смертность после вакцины от коронавируса Pfizer (технология мРНК) оказалась в три раза выше, чем среди вакцинированных препаратом AstraZeneca (аденовирусный вектор), пишет портал Lenta.ru со ссылкой на официальный аккаунт российского препарата "Спутник V" в Twitter.

По представленной информации, "Спутник V" во много раз безопаснее различных иностранных вакцин. Так, летальность после прививки Pfizer и BioNTech составляет 39,4 случая на один миллион введенных доз, Moderna - 20,2 случая, AstraZeneca - 12,8 смерти, Johnson & Johnson - 7,5 смерти. У "Спутник V" этот показатель равен двум.

Согласно информации, в основу исследования легли данные из открытых источников о числе погибших, вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).

Авторы работы отметили, что не установлено явной связи между прививкой и смертью, однако причины таких расхождений в показателях должны стать предметом честного научного и общественного обсуждения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства