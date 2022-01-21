"Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer

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НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтверждено 1 117 160 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 5006,

в Алматы - 2057,

в Шымкенте - 444,

в Акмолинской области - 1200,

в Актюбинской области - 586,

в Алматинской области - 467,

в Атырауской области - 556,

в ВКО - 540,

в Жамбылской области - 280,

в ЗКО - 410,

в Карагандинской области - 2497,

в Костанайской области - 420,

в Кызылординской области - 370,

в Мангистауской области - 256,

в Павлодарской области - 865,

в СКО - 182,

в Туркестанской области - 148.

В Казахстане за сутки 2256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших 980 844, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (123 205 КВИ+ и 1 539 КВИ-), из них: в стационарах - 8929, на амбулаторном уровне - 115 815.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 57.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 20 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 111 летальных случаев КВИ+. 19 января от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса скончались шесть человек.

19 января 2022 года зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 165 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78 424.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 20 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 104 772 человека, вторым - 8 667 645.



