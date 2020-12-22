"Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

Москва. 21 декабря. Kazakhstan Today - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна и против новой мутации SARS-CoV-2, которая была обнаружена в Европе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Kazakhstan Today.

По нашей информации, "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. Соответственно, он также эффективен против нее, как и против существующих штаммов, и "Спутник V" уже неоднократно показывал свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации в S-белке", - сказал Дмитриев в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.

Как пишет РИА Новости , ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Тем не менее на фоне новостей о появлении новой мутации вируса ряд стран уже объявил о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

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