Среди новых зараженных в Карагандинской области - члены семьи и контактировавшие с погибшим от коронавируса

Новые заболевшие - члены семьи и контактировавшие с погибшим от коронавируса . Все они изолированы с соблюдением необходимых мер противоэпидемической безопасности и проходят курс лечения", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Напомним, на сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 48 заболевших.

Трое больных находятся в реанимации, в тяжёлом состоянии, один из них на управляемом дыхании. Ещё у троих - состояние средней степени тяжести. Для выявления всех потенциально инфицированных лиц проводится тщательное эпидемиологическое расследование. Контактировавшие с заражёнными изолируются", - прокомментировали в штабе.

Всего в Карагандинской области на домашнем карантине находятся 1 46 человек. На круглосуточном наблюдении - 862 пациента, в том числе 48 - в инфекционном стационаре. Для лечения больных с подозрением на пневмонию и ОРВИ открыты пульмонологические центры в городах области. Пациентов с вирусной инфекцией обслуживают специализированные бригады скорой помощи.

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