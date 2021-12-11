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Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане

10.12.2021, 10:19 85051
Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане
Фото: hibiny.com
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - В Кыргызстане выступают против закрытия государственной границы из-за распространения в мире штамма Омикрон, однако намерены усилить меры по предотвращению его завоза в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кыргызстане в ближайшее время будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику, сообщает портал "Кабар".
 
Одновременно с этим Министерству здравоохранения КР поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 до 48 часов до прибытия. 

 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии

10.12.2021, 08:36 98497
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 55,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 60,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 30,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 115,
 
в Костанайской области - 74,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 76,
 
в СКО - 71,
 
в Туркестанской области - 9.
 
В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.
 
По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек. 
 
8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.
 
Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.

 

В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac

09.12.2021, 18:20 185005
В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве отметили, что вакцина QazVac имеется во всех регионах, а пройти повторную вакцинацию можно, как и раньше, в любой поликлинике или по месту прикрепления. 


Также в республике утвердили новые правила ревакцинации против COVID-19. Согласно тексту постановления, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получивших полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ. Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.



 

Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин

09.12.2021, 16:59 187543
Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин
Фото: fbm.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.
 
 Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.
 

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

 
В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.
 
Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений. 
 

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

 
Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса. 
 
Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.
 
 

ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq

09.12.2021, 11:18 217864
ДСЭК: массовые мероприятия в Алматы разрешены только на объектах, участвующих в Ashyq
Фото: atpress.kz
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы разъяснили правила работы социально-экономических объектов в условиях эпидобстановки, соответствующей "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДСЭК Алматы разъяснили, что постановление главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях", принятое во время эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, соответствующей "красной" зоне матрицы, в настоящее время силу не утратило, но режимы работы социально-экономических объектов в дальнейшем, при переходе Алматы в "желтую" и "зеленую" зоны, регулировались очередными постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, последним из которых является №47 от 20 октября 2021 года, в которых указаны универсальные требования ко всем трем зонам матрицы.
 

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 20 октября 2021 года, в случае эпидемиологической ситуации территории, соответствующей "зеленой" зоне матрицы, конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей разрешены только на объектах, участвующих в проекте Ashyq при заполняемости не более 50% и не более 100 человек при наличии "зеленого статуса" у участников", - говорится в сообщении ДСЭК Алматы.

 
При этом проведение мероприятий на объектах, не участвующих в проекте Ashyq, а также вне помещений, где нет возможности обеспечить работу проекта Ashyq и контроля допуска к мероприятию участников с "зеленым" статусом и их численности, остается под запретом согласно пункту 6 действующего постановления главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 сентября 2021 года №29 "О карантинных ограничениях".

Напомним, на сегодняшний день согласно матрице оценки эпидситуации, Алматы находится в "зеленой" зоне
 

Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время

09.12.2021, 10:35 177391
Цой о признании паспортов вакцинации с Россией: обещают в ближайшее время
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал о ходе переговоров о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас там неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров, и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, напомнив, что Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с 24 странами.


По его словам, со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, механизм отработан.
 

С Россией переговоры идут. Обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит", - добавил он.


Ранее Цой рассказал о ходе ревакцинации в стране.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 683 новых случая заболевания коронавирусом

09.12.2021, 08:42 147637
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 8 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 977 714 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 28%.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 104,
 
в городе Алматы - 51,
 
в городе Шымкенте - 12,
 
в Акмолинской области - 64,
 
в Актюбинской области - 3,
 
в Алматинской области - 29,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 35,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 20,
 
в Карагандинской области - 101,
 
в Костанайской области - 71,
 
в Кызылординской области - 7,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 81,
 
в СКО - 83,
 
в Туркестанской области - 4.
 
В Казахстане за сутки 1044 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 353 человека (19 371 КВИ+ и 2 982 КВИ-), из них: в стационарах - 4404 пациента, на амбулаторном уровне - 17 949.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 60.
 
По данным Минздрава, 7 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 12 человек. 
 
7 декабря 2021 года зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 207 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 209, летальных случаев - 5171, выздоровевших - 75 056.
 
На 8 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 821 764 человека, вторым - 8 243 463 человека.
 
Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 128 174, беременные женщины - 9325, кормящие женщины - 22 422. Второй дозой: подростки - 3818, беременные женщины - 497, кормящие женщины - 1277.
 
В "красной" зоне: Акмолинская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

 

Массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря

09.12.2021, 08:28 114994
Массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря
Фото: rossaprimavera.ru
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинацией охвачено почти 45 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека. Ревакцинация продолжается", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.

 
 

С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией", - уточнил министр.

 
Кроме того, по его словам, проводится полногеномное секвенирование образцов положительных анализов на КВИ, отобранных во всех регионах РК.
 

С учетом появления нового штамма Омикрон, проведен предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов коронавируса Омикрон в городе Алматы. Циркуляция варианта штамма коронавируса Омикрон не установлена", - сообщил Цой.

 

Опубликована первая фотография Омикрона

08.12.2021, 20:38 119314
Опубликована первая фотография Омикрона
Фото: med.hku.hk
ПЕКИН. 8 ДЕКАБРЯ - Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса Омикрон, полученное при помощи электронного микроскопа, говорится в заявлении исследователей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 и обнародовали изображение при малом и большом увеличении, сообщает РИА Новости.
 
Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.
 
Напомним, 3 декабря учёные из ЮАР выяснили, что Омикрон-штамм втрое повышает риск повторного заражения ковидом.
 
6 декабря эксперты установили, что при мутации коронавирус мог получить фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы человека.
 
Министр здравоохранения Алексей Цой не исключает новых ограничений из-за появления нового штамма коронавируса Омикрон.
 
По состоянию на 23.59 7 декабря в Казахстане подтвержден 977 031 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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