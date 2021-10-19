США дополнительно выделят Казахстану 2,4 млн долларов на борьбу с COVID-19

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

ТАЛДЫКОРГАН. 18 ОКТЯБРЯ - 189 классов перевели на дистанционный формат обучения в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 октября было выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших - 10 детей до 14 лет, 9 школьников и 3 студента.

Всего с начала учебного года зарегистрировано 1457 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников. 215 случаев произошли на летних каникулах, 1231 во время онлайн-обучения и 31 на офлайн обучении. 189 классов перевели на дистанционный формат обучения.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в городе Талдыкоргане - 20, Карасайском районе - 12 и в городе Текели - 11. Рекордсменами по наименьшему числу заражений являются Коксуский и Райымбекский районы, там заболели 2 человека, также 2 случая заражения зарегистрированы в Балхашском и Жамбылском районах.

Напомним: в Алматинской области вакцинировано 65% населения первой дозой вакцины и 59% второй.

Всего по Алматинской области зарегистрировано 53 893 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Темп прироста по области при сравнении за последние 2 недели стоит на одном уровне 0,3%.







