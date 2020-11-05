Стабфонд в Алматы позволит сбалансировать пики в случае повышенного спроса на лекарства

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В рамках подготовки к новой волне пандемии и стабилизационного фонда в Алматы имеется запас лекарственных препаратов и медицинских изделий, передает Kazakhstan Today.

В целом в рамках стабфонда до 31 января 2021 года планируется поставка не менее 40 миллионов лекарств и медицинских изделий. На сегодняшний день завезено 33 миллиона медицинских препаратов, из которых 14 миллионов уже реализовано на рынок, остальное - на складах. Вместе с тем сохраняется неснижаемый минимальный запас в 8 миллионов лекарств, которые будут использованы в случае необходимости для поставки на рынок фармацевтических препаратов.

Акиматом Алматы в целях недопущения дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий были выделены средства для формирования стабилизационного фонда. На данном складе по стабилизационному фонду находятся наиболее востребованные медицинские изделия - шприцы, системы, термометры. На начало ноября нами был закуплен и сформирован шестимесячный запас медицинских изделий: термометры в объеме 100 тысяч электронных и ртутных термометров, более 2 миллионов инфузионных систем и 22 миллиона 5 миллилитровых шприцев", - рассказала в ходе посещения одного из складов, где расположена продукция стабфонда, генеральный директор ТОО "Медицинской фармацевтической компании BIOLA" Ляззат Ишкаева

Также, по ее словам, на 4 ноября на складах временного хранения ожидает таможенного оформления более 7 миллионов инфузионных систем и 5 миллионов шприцев. Ожидается поставка 128 тысяч ртутных и 160 тысяч электронных термометров.

Пополнение запаса идет на постоянной основе. Это позволит сбалансировать пики в случае повышенного спроса и гибко управлять потоками поставок. На ежедневной основе оперативный штаб Алматы мониторит отгрузки объемов товара в розничные сети города. Каждые 20 дней власти города фиксируют остатки, тем самым оперативно отслеживая остатки товаров, которые находятся в рамках стабилизационного фонда", - отметила Ишкаева.

Как сообщают представители фарминдустрии, спрос на медицинские изделия в Алматы на сегодня находится на обычном уровне, как до пандемии.

Ранее президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности РК Марина Дурманова сообщила, что была введена нозология для лечения коронавирусной инфекции, на основании чего были введены пять препаратов. Данные препараты население может получать в поликлиниках при прикреплении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Таким образом, в Алматы имеются препараты всех пяти наименований: апиксабан, дабигатран, ибупрофен, ривароксабан, парацетамол.

Ранее алмаатинцев призвали воздержаться от зарубежных поездок.

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 2,6 раза за неделю. Как отметила вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, рост заболеваемости наблюдается во всех регионах, в том числе в Восточно-Казахстанской области в 6,6 раза - с 193 до 1283 случаев, в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской областях в 3 раза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства