Стали известно, в каком городе РК будут производить российскую вакцину от КВИ

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков рассказал о планах по производству российской вакцины от КВИ, передает Kazakhstan Today.

По его словам, сотрудники ведомства изучали казахстанские площадки: АО "Химфарм", "Нобель", "Еврохим" и Карагандинский фармацевтический комплекс.

По заявлению руководства Карагандинского фармкомплекса, они наиболее подготовлены. Производство вакцины подразумевается осуществить на действующей площадке. Поэтому строительство отдельного завода или цеха не подразумевается", - отметил Нурлыбек Асылбеков.

Он также добавил, что со стороны государства вложения не планируются.

На сегодняшний день идут переговоры с российской стороной - фондом прямых инвестиций. На основании этого будет подписано соглашение, в котором предусматриваются все вопросы по налаживанию производства, в том числе привлечения специалистов.

Ранее сообщалось, что в декабре в РК начнут производство отечественной вакцины от COVID-19 и российской "Спутник V".

За прошедшие сутки в РК зарегистрированы 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 138 382 случая, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

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