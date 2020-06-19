Стали известны подробности о двух скончавшихся от КВИ в Атырау

Атырау. 18 июня. Kazakhstan Today - В Атырау от коронавирусной инфекции скончались две женщины - 73 и 40 лет, передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения Атырауской области, скончавшиеся - жительницы города Атырау, сообщает портал "Ак Жайык"

40-летняя жительница пригородного села Таскала 8 июня обратилась в медучреждение с жалобами на общую слабость, сухой частый кашель, отсутствие аппетита, тошноту, неоднократную рвоту, после чего она оперативно была доставлена в провизорный стационар Атырауской областной больницы. По алгоритму пациентка прошла ПЦР-тест, который показал положительный результат. Также врачи диагностировали у пациентки двусторонние изменения в легких в виде "матового стекла".

При поступлении состояние женщины оценивалось как "средней тяжести" за счет симптомов общей интоксикации. Она находилась в сознании, были жалобы на отсутствие аппетита, сопровождение рвотой, температура тела 37 градусов, покраснение в горле, сухой частый кашель, дыхание свободное. В отделении были проведены лечебные мероприятия согласно клиническому протоколу.

Вечером 17 июня состояние пациентки резко ухудшилось, она потеряла сознания и была срочно переведена в реанимационное отделение. Реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут, врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, однако в 21.30 была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз: COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, причина смерти - тромбоэмболия легочной артерии", - рассказали в управлении здравоохранения.

Вторая скончавшаяся - 73-летняя жительница Атырау, 12 июня поступила из провизорного стационара Атырауской областной больницы в реанимационное отделение. При переводе была подключена к аппарату ИВЛ, находилась в коматозном состоянии.

Состояние больной при поступлении в АОБ №2 было крайне тяжелым. По телефону неоднократно проводились консультации реаниматологом, пульмонологом Республиканского ситуационного центра. Несмотря на проведенные мероприятия, 17 июня, в 20.40, была констатирована биологическая смерть. Посмертный диагноз: COVID-19, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелая форма, сопутствующий диагноз: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ожирение. В результате осложнения возникла полиорганная и острая дыхательная недостаточность", - заключили в облздраве.

По данным на 18 июня в Атырауской области зарегистрировано 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

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