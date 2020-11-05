Стали известны подробности повторного заражения коронавирусом в ЗКО

Уральск. 4 ноября. Kazakhstan Today - В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали подробности о повторном заболевании коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Это была женщина, в первый раз она заболела в апреле, во второй раз - в августе. Получила лечение в инфекционном стационаре", - сказали в управлении.

На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 4981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находятся 2510 пациентов, на амбулаторном уровне - 2471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Всего в стране зарегистрировано 113 741 случай заболевания коронавирусом, из заболевших выздоровели 106 893 человек.

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