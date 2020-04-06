Шымкент. 5 апреля. Kazakhstan Today - Стали известны подробности смерти пациента от коронавируса в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

5 апреля в Шымкенте зарегистрирован случай летального исхода лабораторно подтвержденного случая COVID-19. Это пациент 1964 года рождения, житель Туркестанской области. Работал водителем, осуществляющим международные автомобильные перевозки грузов. В течение последней недели ехал из России по маршруту Москва - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алматы вместе с сыном 1988 года рождения. В дороге появились жалобы на состояние здоровья, повышение температуры тела. 3 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья высадился из машины в Шымкенте, скорую помощь вызвал самостоятельно, доставлен с адреса: Темирлановское шоссе. В 10 часов на машине СМП доставлен в городскую инфекционную больницу", - сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Отмечается, что после консилиума врачами инфекционной больницы мужчине был поставлен диагноз: "внебольничная левосторонняя полисегментарная пневмония, осложненная ОДН (острая дыхательная недостаточность) 2-3-й стадии, сахарный диабет 2-го типа". 3 апреля обследование на КВИ показало положительный результат.

Пациент с момента поступления в ГИБ находился на ИВЛ. На фоне проводимой интенсивной терапии произошла остановка сердца. 5 апреля в 03.50 констатирован факт смерти. Посмертный диагноз: "КВИ. двусторонняя полисегментарная пневмония. Тяжелое течение. Осложнение: ДН (дыхательная недостаточность) 3-й стадии. Сопутствующий: сахарный диабет 2-го типа, стадия декомпенсации. АГ (артериальная гипертензия) 2-й степени. Хронический панкреатит, холецистит", - говорится в сообщении.

Контактное лицо по пути следования - сын, высадив пациента в Шымкенте, далее последовал в Алматы на грузовом автомобиле с грузом. В настоящее время он изолирован на стационарный карантин по месту прибытия в Алматы", - проинформировали в управлении.

Согласно приложению 8 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №30 от 1 апреля, местным исполнительным органом организуется захоронение умершего по согласованию с департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг Шымкента (ДКККБТУ) Шымкента.

По всем зарегистрированным случаям 327 контактных, из них 177 близких и 150 потенциальных.

В карантинных стационарах Атамекен, Мейирим, ГИБ и городской больнице №2 (два отделения) находятся 274 человека, на домашнем карантине 53 человека. Состояние здоровья находящихся в карантинных стационарах удовлетворительное.

Продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Всего на сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства