Статистика случаев COVID-19 в Алматы является показателем интенсивной работы по тестированию широкого контингента лиц

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Рост статистики не должен пугать, он является показателем интенсивной работы по тестированию большого контингента жителей. Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-тестов. Среди контингента - в основном медицинские работники (19 тыс.), работники скорой помощи, правоохранительных органов и так далее", - отметил Ж. Бекшин.
В свою очередь, руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев сообщил, что в Алматы на лечении от COVID-19 в инфекционных стационарах на сегодня находятся 1135 пациентов. Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у 34 - тяжелое, у 289 - средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. Количество тяжелобольных из числа госпитализированных не увеличилось за последнее время.
Всего под медицинским наблюдением 12 665 алматинцев, из них 312 - в провизорном стационаре, 345 - в карантинных госпиталях, 12 008 граждан - на домашнем карантине. В Алматы всего выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 210 человек. За 4 и 5 мая из стационаров выписаны 51 человек, из них 28 из числа контактных и 23 медицинских сотрудника.
Массовое тестирование расширенного контингента в Алматы позволило выявить инфицированных в значительном количестве на ранней стадии заболевания. Доказательством своевременного выявления COVID-19 в мегаполисе является то, что 77% больных имеют удовлетворительное состояние и их болезнь протекает бессимптомно в легкой форме. Это облегчает лечение, так как мы не доводим ситуацию до критической", - сообщил Т. Абилдаев.
Также ведется работа по усилению мер обеспечения безопасности медработников. Во всех городских инфекционных и провизорных больницах соблюдается принцип зонирования помещений на "чистые" и инфицированные зоны. Не допускается пересечение медработников из разных зон. Также во всех медучреждениях функционируют системы вентиляции и видеонаблюдения. Ответственные сотрудники следят за соблюдением медработниками протокола правильного ношения средств индивидуальной защиты. Проводятся регулярные занятия по соблюдению алгоритма ношения средств индивидуальной защиты. Все нуждающиеся больные получают лечение в полном объеме согласно протоколу лечения МЗ РК.
Напомним, в апреле ввиду того, что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 6% в сутки, была начата реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города. Для безопасного выхода из карантина в Алматы ведется массовое тестирование расширенного контингента населения.
Как показала практика, в случае наличия у зараженного коронавирусом сопутствующих болезней процесс лечения усложняется. Поэтому все лица с хроническими заболеваниями, в особенности дыхательной системы, сердечно-сосудистыми нарушениями, являются приоритетными для тестирования. Также в группу риска повышенной опасности COVID-19 включены лица с симптомами ОРВИ, пневмонии, медицинские работники, военнослужащие с разных войсковых частей, находящиеся на территории города, патрулирующий состав в целях контроля соблюдения требований к карантину, работники системы МВД, лица, привлеченные к работе на блокпостах.
Для реализации поставленной президентом РК задачи по увеличению объема тестирования на COVID-19 по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева под председательством заместителя акима Ержана Бабакумарова регулярно проводятся встречи с руководством лабораторий, где рассматриваются меры по дальнейшему наращиванию объема тестирований на коронавирус и повышению оперативности предоставления результатов. Рассмотрена возможность лабораторий по увеличению объемов проводимых исследований путем увеличения количества лабораторий от 6 до 8.
Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 3 тыс. тестов в день. В целом на сегодня в сутки в Алматы шестью лабораториями города проводятся свыше 2 тыс. тестов на коронавирус. Для оперативности работают 10 мобильных медицинских бригад. Скорость подтверждения результатов увеличилась в 2,5 раза путем увеличения охвата ПЦР-диагностикой населения, налажено активное выявление. Рассматривается возможность увеличения количества лабораторий от 6 до 8, а также наращивания их мощности.
По состоянию на сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. Всего в Алматы зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 7 дней динамика заражения алматинцев находится на уровне 5%. Реальное количество заболевших составляет около 0,06% от общего количества жителей мегаполиса.
Широкий охват населения позволяет выявлять случаи бессимптомного течения болезни и выявлять зоны очага заражения. На сегодня все очаги локализованы, в том числе в ЦГКБ. В зонах очага реализуются усиленные санитарно-эпидемиологические меры, которые позволяют прервать цепочку заражения.
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