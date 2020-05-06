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Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Статистика случаев COVID-19 в Алматы является показателем интенсивной работы по тестированию широкого контингента лиц, сообщил в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Рост статистики не должен пугать, он является показателем интенсивной работы по тестированию большого контингента жителей. Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-тестов. Среди контингента - в основном медицинские работники (19 тыс.), работники скорой помощи, правоохранительных органов и так далее", - отметил Ж. Бекшин.

В свою очередь, руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев сообщил, что в Алматы на лечении от COVID-19 в инфекционных стационарах на сегодня находятся 1135 пациентов. Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у 34 - тяжелое, у 289 - средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. Количество тяжелобольных из числа госпитализированных не увеличилось за последнее время.

Всего под медицинским наблюдением 12 665 алматинцев, из них 312 - в провизорном стационаре, 345 - в карантинных госпиталях, 12 008 граждан - на домашнем карантине. В Алматы всего выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 210 человек. За 4 и 5 мая из стационаров выписаны 51 человек, из них 28 из числа контактных и 23 медицинских сотрудника.

Массовое тестирование расширенного контингента в Алматы позволило выявить инфицированных в значительном количестве на ранней стадии заболевания. Доказательством своевременного выявления COVID-19 в мегаполисе является то, что 77% больных имеют удовлетворительное состояние и их болезнь протекает бессимптомно в легкой форме. Это облегчает лечение, так как мы не доводим ситуацию до критической", - сообщил Т. Абилдаев.

Также ведется работа по усилению мер обеспечения безопасности медработников. Во всех городских инфекционных и провизорных больницах соблюдается принцип зонирования помещений на "чистые" и инфицированные зоны. Не допускается пересечение медработников из разных зон. Также во всех медучреждениях функционируют системы вентиляции и видеонаблюдения. Ответственные сотрудники следят за соблюдением медработниками протокола правильного ношения средств индивидуальной защиты. Проводятся регулярные занятия по соблюдению алгоритма ношения средств индивидуальной защиты. Все нуждающиеся больные получают лечение в полном объеме согласно протоколу лечения МЗ РК.

Напомним, в апреле ввиду того, что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 6% в сутки, была начата реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города. Для безопасного выхода из карантина в Алматы ведется массовое тестирование расширенного контингента населения.

Как показала практика, в случае наличия у зараженного коронавирусом сопутствующих болезней процесс лечения усложняется. Поэтому все лица с хроническими заболеваниями, в особенности дыхательной системы, сердечно-сосудистыми нарушениями, являются приоритетными для тестирования. Также в группу риска повышенной опасности COVID-19 включены лица с симптомами ОРВИ, пневмонии, медицинские работники, военнослужащие с разных войсковых частей, находящиеся на территории города, патрулирующий состав в целях контроля соблюдения требований к карантину, работники системы МВД, лица, привлеченные к работе на блокпостах.

Для реализации поставленной президентом РК задачи по увеличению объема тестирования на COVID-19 по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева под председательством заместителя акима Ержана Бабакумарова регулярно проводятся встречи с руководством лабораторий, где рассматриваются меры по дальнейшему наращиванию объема тестирований на коронавирус и повышению оперативности предоставления результатов. Рассмотрена возможность лабораторий по увеличению объемов проводимых исследований путем увеличения количества лабораторий от 6 до 8.

Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 3 тыс. тестов в день. В целом на сегодня в сутки в Алматы шестью лабораториями города проводятся свыше 2 тыс. тестов на коронавирус. Для оперативности работают 10 мобильных медицинских бригад. Скорость подтверждения результатов увеличилась в 2,5 раза путем увеличения охвата ПЦР-диагностикой населения, налажено активное выявление. Рассматривается возможность увеличения количества лабораторий от 6 до 8, а также наращивания их мощности.

По состоянию на сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. Всего в Алматы зарегистрировано 1356 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией . За последние 7 дней динамика заражения алматинцев находится на уровне 5%. Реальное количество заболевших составляет около 0,06% от общего количества жителей мегаполиса.

Широкий охват населения позволяет выявлять случаи бессимптомного течения болезни и выявлять зоны очага заражения. На сегодня все очаги локализованы, в том числе в ЦГКБ. В зонах очага реализуются усиленные санитарно-эпидемиологические меры, которые позволяют прервать цепочку заражения.

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