Стихи и Covid: акмолинец призвал соблюдать карантин

Кокшетау. 25 июня. Kazakhstan Today - Пациент инфекционного стационара в Кокшетау написал стихи о трудностях, с которыми сталкиваются заболевшие и лечащие их врачи, передает Kazakhstan Today.

По словам автора, пожелавшего остаться неизвестным, на создание строк его побудило то, что многие жители города, не соблюдающие санитарные требования, не понимают, что их ждет в стенах больницы.

Я уже неделю лежу в инфекционном стационаре и вижу каждый день болеющих. Кому-то приходится нелегко, кто-то переносит болезнь нормально. Лежу в палате один. За стеной лежит младенец. Слышу каждый день его крики и плач и понимаю, как ему, крохотному созданию, сейчас тяжело. Становится грустно от того, что люди не понимают, на что себя обрекают, не соблюдая карантин. Каждый день ты видишь пациентов больницы, знаешь, к чему может привести вирус. Своими стихами я хотел призвать всех жителей Кокшетау и области соблюдать все меры по своей защите и напомнить, чтобы берегли своих родных и близких", - поделился собеседник.

К слову, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжает оставаться критической. По состоянию на 24 июня в области зарегистрирован 391 факт заражения. Число зараженных за последние две недели резко увеличилось до 207 человек. Случаи заболевания имеются во всех 19 районах. В области усилены карантинные ограничительные меры, введены строгие запреты на проведение семейных торжеств, ограничено посещение парков, приостановлена деятельность рейсовых автобусных маршрутов.

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