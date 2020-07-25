Стихийный отдых на пляжах Алаколя запретили в Алматинской области

Талдыкорган. 24 июля. Kazakhstan Today - Заместитель главного государственного санврача города Ушарала Абикенова подписала постановление о запрете отдыха на необорудованных пляжах Алаколя, передает Kazakhstan Today.
Запретить стихийный выезд на необорудованные пляжи озера Алаколь, кроме граждан, имеющих оплаченные брони в местах размещения и туристических базах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях", - говорится в постановлении.
Будут установлены посты на дорогах, ведущих к озеру, и ежедневное патрулирование. Постановление вступило в силу с 24 июля.
Ранее сообщалось, что со стороны Восточно-Казахстанской области отдых на Алаколе запрещен полостью.
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