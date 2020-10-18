Сто новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию выявлен еще у ста казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 109 302 случая", - сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

На сегодняшний день в городе Алматы зарегистрировано 14 508 случаев (+13), в Нур-Султане - 14 260 (+13), в Атырауской области - 11 186 (+8), в Карагандинской области - 10 382 (+8), в ВКО - 8986 (+10), в ЗКО - 6907 (+4), в Шымкенте - 5211 (+2), в Алматинской области - 5013 (+5), в СКО - 4283 (+12), в Жамбылской области - 4152 (+1), в Павлодарской области - 4038 (+11), в Акмолинской области - 3556 (+6), в Костанайской области - 3538 (+4), в Туркестанской области - 3398 (+0), в Мангистауской области - 3370 (+0), в Актюбинской области - 3266 (+2), в Кызылординской области - 3248 (+3).

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