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Столичных выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с КВИ

02.07.2020, 21:09 8371
Столичных выпускников медуниверситета и колледжа привлекут к борьбе с КВИ

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В столице к борьбе с COVID-19 привлекут 536 выпускников медицинского университета и колледжа, передает Kazakhstan Today.

Аким столицы Алтай Кульгинов обсудил вопрос привлечения и трудоустройства выпускников с ректорами медучреждений. Выпускников планируют распределить по поликлиникам, больницам, стационарам и станциям скорой помощи. Часть из них приступит к работе с 3 июля.

Акиматом столицы на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19. Проводятся работы по приобретению дополнительного количества аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии, концентраторов кислорода, ПЦР-тестов, медикаментов и т.д.

Также 1 июля стало известно, что все мероприятия ко Дню столицы будут проводиться только в режиме онлайн.

Напомним, государственная комиссия по нераспространению коронавируса приняла решение о закрытии в стране ряда объектов с 5 июля.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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