Столичным ТРЦ с пунктами вакцинации продлили время работы

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Столичным торгово-развлекательным центрам, где развернуты прививочные пункты, разрешили работать до 22.00, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В столице продолжается работа по охвату вакцинацией населения в 100 прививочных кабинетах, в том числе прививочные пункты развернуты в ТРЦ Mega Silk Way и "Хан-Шатыр", а также рассматривается открытие и при других торгово-развлекательных центрах и домах, сообщает официальный сайт акимата города.

Проводится подготовительная работа по развертыванию дополнительных прививочных кабинетов в местах массового скопления людей. В ближайшее время такие пункты откроются в ТРЦ "Керуен" и в комплексе "Абу-Даби Плаза".

В ТРЦ все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены как при медицинских организациях, начиная от набора помещений, оснащенности, зонирования передвижных прививочных пунктов и т.д.

Учитывая большой поток населения, дополнительно будут предусмотрены отдельные зоны для каждого компонента.

На сегодня, помимо перечисленных выше торгово-развлекательных центров, также поступило обращение от торговой сети "Мечта", ТД "Солтустик", ТОО "Нурбереке 555" по разъяснению требований по развертыванию прививочных пунктов для проведения массовой вакцинации.

В целях достижения высокого охвата вакцинацией населения объектам, где созданы все условия для работы прививочных пунктов, дано разрешение работать до 22.00.

Организация такой работы по вакцинации граждан при торговых центрах показывает хороший опыт, тем самым у нас увеличивается охват населения. Если первое время население относилось с настороженностью к вакцинации, то сейчас активно пополняют ряды привитых. К примеру, только в "Mega Silk Way" с начала массовой вакцинации медработники привили свыше 2100 человек. И это только показатель одного центра", - отмечает заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова.

Поскольку население активно изъявляет желание получить вакцину против COVID-19, Управление общественного здравоохранения организует выездные бригады, которые уже приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину против КВИ на различных предприятиях достигает до 1000 человек.

На сегодня по городу провакцинировано около 75 тысяч человек.

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