Столичный ситуационный центр распределил 750 пациентов с КВИ по стационарам

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане работают ситуационный и контакт-центры, через которые сотрудники равномерно распределяют пациентов с коронавирусной инфекцией по стационарам, передает Kazakhstan Today.

Недавно созданный ситуационный центр работает с пациентами поликлиник. С 23 июня распределено по стационарам 750 пациентов. Контакт-центр работает напрямую со станцией скорой помощи (тел. 70-51-03), ежедневно обрабатывает до 500 обращений. Оба центра позволили значительно снизить нагрузку на станцию скорой помощи.

Очень важно правильно распределять потоки пациентов. Здесь, на базе станции скорой помощи, ранее был зал совещаний. Мы его переделали под ситуационный и контакт-центры", - рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Открытие подобных центров не только позволяет снизить нагрузку на количество вызовов скорой помощи, но и оперативнее оказывать медпомощь обратившимся, пояснил глава столичного акимата. Если ранее в день в пиковые моменты было более 3 тыс. вызовов скорой, то сейчас чуть более 2 тыс.

Начал работу Telegram-бот станции скорой медпомощи (@ns103bot). С 24 июня чат-бот Telegram принял почти 1800 обращений.

Запущено мобильное приложение Damumed, через которое можно записаться на онлайн-прием и бесплатно получить консультацию в формате видеозвонка. Информация о текущем приеме сохраняется в медицинской записи врача.

31 организация ПСМП будет бесплатно оказывать видеоконсультации для жителей столицы. 19 организаций уже подключены. Активно проводится работа по наблюдению пациентов через инструменты телемедицины.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства