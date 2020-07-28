Стрессы являются факторами риска тяжелого течения COVID-19

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Стрессы являются одним из факторов риска тяжелого течения COVID-19, сообщила руководитель департамента послевузовского и дополнительного образования НИИ кардиологии и внутренних болезней, доктор медицинских наук, профессор, врач пульмонолог Сауле Касенова, передает Kazakhstan Today.

Хотелось бы обратить внимание на людей, относящихся к группе риска. Это курящие люди, возраст старше 65 лет, те, у кого артериальная гипертония, ХОБЛ, сахарный диабет, имеющие лишний вес. У них заболевание может протекать в более тяжелой форме", - сказала Касенова.

Кроме того, она просит обратить внимание на перегрузки, ненормированный рабочий день. Стрессы также являются факторами риска тяжелого течения COVID-19. На фоне ослабленной иммунной системы наблюдается стремительное течение вирусемии, быстрое развитие острой дыхательной недостаточности, респираторного дистресс-синдрома, которые могут потребовать изменения лечения или реанимационной помощи, что возможно только в стационаре.

Она рекомендует взвешенно относиться к "советам" по лечению КВИ, которыми заполнены социальные сети. Дексаметазон, клексан и другие лекарственные средства назначает только врач. "К примеру, один пациент одновременно принимал метрогил, цефтриаксон и его аналог веракол, ципрофлоксацин для профилактики КВИ. Другой - использовал 5-кратную дозу ацетилсалициловой кислоты, не задумываясь о последствиях в виде развития желудочно-кишечного кровотечения. Более опасные осложнения может вызвать необоснованное назначение дексаметазона или клексана", - отметила врач.

По ее словам, это касается содовых и других горячих ингаляций, раздражающих слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Кроме того, не рекомендуется небулайзерная терапия из-за риска аэрации вирусов в окружающую среду. При необходимости используются дозированные ингаляционные устройства.

Пульмонологи не рекомендуют надувать воздушные шары (нагрузка на альвеолы, баротравма - одышка, кровь в мокроте).

Следует отменить прием любых БАДов, усложняющих лечение КВИ.

Антибиотики при вирусных заболеваниях не показаны.

Ингавирин, осельтамивир, арбидол и другие так называемые иммуномодуляторы и противовирусные средства не оказывают ни профилактического, ни лечебного действия при СОVID-19.

Легочная реабилитация является важной частью программы полного выздоровления при КВИ. Поэтому с самого начала болезни пульмонологи рекомендуют заболевшим лежать на животе, увеличивая поверхность для большей аэрации легких. Необходимо длительно заниматься дыхательной гимнастикой, простые комплексы которой пульмонологи рекомендуют пациентам.

В течение 6 месяцев лица, переболевшие СОVID19, должны будут наблюдаться у врачей-терапевтов, пульмонологов и реабилитологов. Отдых на море, прогулки в парках, сосновом бору, в горах (на Медео, в Боровом), санаторно-курортное лечение помогут полному выздоровлению. А оптимизм и хорошее настроение являются самыми важными внутренними механизмами самоисцеления организма", - сообщили в НИИ кардиологии и внутренних болезней.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства