Строгий карантин в ВКО продлен на две недели

Усть-Каменогорск. 2 августа. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области продлили на две недели ранее принятые и введенные строгие ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области Магомеда Исмаилова, ограничительные меры продлены с 3 августа по 17 августа.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области", - говорится в постановлении.

Главные государственные санитарные врачи городов, районов вправе принимать решения об ужесточении ограничительных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. C начала пандемии в области зарегистрировано 6508 заболевших коронавирусом, выздоровели - 4238, скончались - 28.

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