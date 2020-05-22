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Строительный объект закрыли на карантин в Нур-Султане из-за массового заболевания работников коронавирусом

21.05.2020, 15:43 7993
Строительный объект закрыли на карантин в Нур-Султане из-за массового заболевания работников коронавирусом
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане один из строительных объектов закрыт на карантин. В ходе скрининга у инженера строительной компании выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.
 

Было протестировано более 600 работников стройкомпании, у 63 подтвердился коронавирус. Все они находятся в стационаре. Проведены работы по дезинфекции всей территории", - сообщили в пресс-службе акима столицы.

 
На 21 мая в Нур-Султане на карантине находятся 10 объектов. Всего в Нур-Султане зарегистрировано 1403 случая КВИ, выздоровели 640 пациентов. 
 
Отмечается, что мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами ежедневно проводятся рейды по соблюдению предприятиями и объектами саннорм. 
 
За нарушение санитарных норм в столице было закрыто 25 объектов, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм. Еще 150 предприятий получили предупреждение. 
 

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