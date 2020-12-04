Строительство завода по производству вакцин от КВИ оценили в 7 млрд тенге

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - В строительство завода по производству вакцин, которое ведется в Жамбылской области, будет вложено 7 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент агентства.

Стоимость завода на сегодняшний день - около 7 млрд тенге. Что касается мощности, он будет выпускать от 30 до 60 млн доз вакцин, не только от коронавируса, но и другие. Сейчас этот завод выпускает вакцины против бруцеллеза, дерматита, птичьего гриппа и другие", - сказал Бердибек Сапарбаев.

Он также уточнил, что строительные работы планируется завершить до конца года, после чего в январе - феврале, начнется монтаж оборудования.

По плану в марте, когда завершится третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса, начнется ее выпуск", - проинформировал аким.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что результаты испытания казахстанской вакцины от COVID-19 ожидаются к декабрю . По предварительным подсчетам, в Казахстане планируют вакцинировать более 2 млн человек, но со временем охват может быть увеличен.

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