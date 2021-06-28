Стройки в Нур-Султане могут приостановить из-за невакцинированных работников

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов предупредил, что строительные работы будут приостановлены на объектах, где сотрудники не пройдут вакцинацию против коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем Instagram аким города сообщил, что в текущем году в столице увеличен объём строительства социальных объектов: льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и других. Однако, темпы строительства снизятся в случае массовых отказов сотрудников стройкомпаний от вакцинации.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервётся цепочка распространения коронавируса", - написал Алтай Кульгинов.

По его словам, в случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будут приостановлены.

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