Студентам Алматы, не имеющим возможность заниматься дома, разрешили остаться в общежитиях

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Студенты смогут остаться в общежитиях, если у них нет условий для проживания и обучения. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти студенты могут остаться в общежитиях, если у них нет условий для дальнейшего проживания где-либо в других местах и нет условий для обучения, но при условии соблюдения всех санитарных норм и правил. Если смотреть по результатам мониторинговых визитов, которые были проведены в общежитиях, то часть студентов все-таки выезжает", - проинформировала спикер.

Она также рассказала, что в ходе мониторинга общежитий, начавшегося 31 марта, в одном из них выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня департаментом установлен круг контактных лиц, проведено дополнительное тестирование.





Ранее главой управления образования Алматы в связи с тем, что город находится в "красной" зоне и наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, было принято решение перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО без проживания в общежитиях

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