Суды Алматы перешли в онлайн до августа

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - С 17 июля по 2 августа в судах Алматы введена дистанционная форма работы, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в судах города 69 человек больны COVID-19 и пневмонией - это 36 судей и 33 специалиста. Как сообщили в пресс-службе горсуда, суды работают в дистанционном режиме.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции распоряжением председателя алматинского городского суда в судах Алматы с 17 июля по 2 августа введена дистанционная форма работы с сохранением за судьями и сотрудниками обязанности выполнения трудовых функций в полном объеме с соблюдением штатного режима, постоянного нахождения в пределах досягаемости (домашней самоизоляции) и мобильной связи", - отметили в горсуде.

При организации дистанционной формы работы учитывается штатная численность конкретного суда в процентном соотношении фактического нахождения сотрудников и судей на рабочих местах.

При этом руководители судебных коллегий Алматинского городского суда, председатели районных и приравненных к ним судов города, руководитель Администратора судов лично находятся на рабочих местах, координируя работу в рамках распоряжения.

Для обеспечения работы в дистанционном режиме отделу информационных технологий поручено организовать установку информационной системы "Торелик" на личные компьютеры судей и сотрудников. Эти меры вызваны создавшейся неудовлетворительной ситуацией в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы обеспечить ее дальнейшее нераспространение.

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