Система Orphus

Суды Алматы перешли в онлайн до августа

17.07.2020, 14:39 5968
Суды Алматы перешли в онлайн до августа
Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - С 17 июля по 2 августа в судах Алматы введена дистанционная форма работы, передает Kazakhstan Today.
 
На сегодняшний день в судах города 69 человек больны COVID-19 и пневмонией - это 36 судей и 33 специалиста. Как сообщили в пресс-службе горсуда, суды работают в дистанционном режиме.
 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции распоряжением председателя алматинского городского суда в судах Алматы с 17 июля по 2 августа введена дистанционная форма работы с сохранением за судьями и сотрудниками обязанности выполнения трудовых функций в полном объеме с соблюдением штатного режима, постоянного нахождения в пределах досягаемости (домашней самоизоляции) и мобильной связи", - отметили в горсуде.

 
При организации дистанционной формы работы учитывается штатная численность конкретного суда в процентном соотношении фактического нахождения сотрудников и судей на рабочих местах.
 
При этом руководители судебных коллегий Алматинского городского суда, председатели районных и приравненных к ним судов города, руководитель Администратора судов лично находятся на рабочих местах, координируя работу в рамках распоряжения.
 
Для обеспечения работы в дистанционном режиме отделу информационных технологий поручено организовать установку информационной системы "Торелик" на личные компьютеры судей и сотрудников. Эти меры вызваны создавшейся неудовлетворительной ситуацией в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, чтобы обеспечить ее дальнейшее нераспространение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая