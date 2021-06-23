Сумма штрафов за нарушение карантина в РК превысила 1,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Более 1,3 млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушение режима карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"С 1 января по 19 июня текущего года мониторинговые группы провели 107 358 рейдов и проверили 655 859 объектов. Более 17 тысяч объектов работали с нарушением карантинных требований", - сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.



По данным ведомства, чаще всего карантинный режим нарушали предприятия и объекты бизнеса в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте.



"Основные нарушения, которые выявляются в ходе мониторинга - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий. По итогам выявленных нарушений в суд были переданы материалы по 315 делам, приостановлена деятельность 84 объектов бизнеса. За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 7,1 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,3 млрд тенге", - проинформировали в комитете.

Напомним, в Алматы зарегистрирован случай привлечения к ответственности за посещение общественного места при наличии "красного статуса" в системе Ashyg.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства