Суточная заболеваемость коронавирусом в Алматы превысила 1,5 тыс. человек

АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В мегаполисе суточная регистрация зараженных коронавирусом превысила 1500 случаев. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Калыковой, в июле количество зараженных превысило 25 500 случаев, с начала года в Алматы коронавирусом заразились свыше 81 тысячи человек. За последние четыре дня зафиксировано 6266 случаев заражения.

В августе эпидемиологи Алматы прогнозируют 34,5 тыс. случаев, в сентябре - спад до 4,5 тыс. случаев заражения КВИ.

За неделю регистрация случаев КВИ в Алматы выросла в 1,5 раза - с 6397 до 9852 случаев, суточный прирост составил 1,7%. Нарастание удельного веса "симптомных" больных за последнюю неделю в сравнении с предыдущей увеличилось с 90% до 92%", - сообщила спикер.

В своем выступлении Калыкова отметила рост заболеваемости среди молодежи, а также более сложные формы течения болезни.

Это связано с новыми, более контагиозными штаммами вируса. Инфекция распространяется быстрее и чаще ведет к серьезным осложнениям. Единственный способ прекратить ее распространение, сохранить здоровье и жизнь наших жителей - вакцинация от коронавируса", - добавила спикер.

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