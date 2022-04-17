Суточный прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 343 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

В Нур-Султане - 4

В Алматы - 9

В Восточно-Казахстанской области - 4

В Костанайской области - 1

В Павлодарской области - 1

В Казахстане за сутки 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 290 790 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





14 апреля 2022 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 826, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 359.





На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1921 человек (925+ и 996 КВИ-), из них в стационарах находится 141 пациент, на амбулаторном уровне - 1780 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.





В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 15 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 471 277 человек, 2-м компонентом - 9 212 190 человек.