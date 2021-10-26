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Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

25.10.2021, 08:40 40258
Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 929 784 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 157;
 
в городе Алматы - 231;
 
в городе Шымкенте - 21;
 
в Акмолинской области - 134;
 
в Актюбинской области - 25;
 
в Алматинской области - 137;
 
в Атырауской области - 24;
 
в ВКО - 102;
 
в Жамбылской области - 25;
 
в ЗКО - 35;
 
в Карагандинской области - 142;
 
в Костанайской области - 112;
 
в Кызылординской области - 26;
 
в Мангистауской области - 17;
 
в Павлодарской области - 230;
 
в СКО - 140;
 
в Туркестанской области - 15.
 
В Казахстане за сутки 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 872 979 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (44 854 КВИ+ и 6 069 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9004 пациента, на амбулаторном лечении - 41 919 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 октября 2021 года зарегистрирован 11 951 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 октября от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
23 октября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 771, летальных случаев - 5006, выздоровевших - 67 696.
 
На 24 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 168 114 человек, вторым компонентом - 7 329 137 человек.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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Нужно быть готовыми к новым пандемиям с учетом прошлых ошибок - генсек ООН

26.10.2021, 19:03 973
НЬЮ-ЙОРК. 26 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно сообщению в твиттере, которое генсек опубликовал сегодня, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу.
 
По мнению Антониу Гутерриш, нам нужна современная финансируемая система подготовки к пандемиям, которая может предотвратить повторение ошибок, совершенных в мире при столкновении с нынешней пандемией.

 

Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ

26.10.2021, 11:44 154873
Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцина от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алексея Цоя, цены на платные вакцины будут зависеть от их закупочных цен в коммерческом сегменте.
 

В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

 
Он отметил, что основные дистрибьюторы проинформированы и должны проработать вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. 
 
Цой также рассказал, что министерство ограничено конфиденциальностью касательно поставки вакцины Pfizer.
 

Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, выйдем на брифинг с Pfizer и попросим, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, имеются определенные требования", - пояснил глава Минздрава.

 

Мамин поручил усилить эпидконтроль на госгранице из-за роста заболеваемости COVID-19 в России

26.10.2021, 10:18 163810
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства Республики Казахстан Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса. Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья - это получение прививки от коронавируса.
 
 

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