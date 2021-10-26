Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 929 784 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 157;

в городе Алматы - 231;

в городе Шымкенте - 21;

в Акмолинской области - 134;

в Актюбинской области - 25;

в Алматинской области - 137;

в Атырауской области - 24;

в ВКО - 102;

в Жамбылской области - 25;

в ЗКО - 35;

в Карагандинской области - 142;

в Костанайской области - 112;

в Кызылординской области - 26;

в Мангистауской области - 17;

в Павлодарской области - 230;

в СКО - 140;

в Туркестанской области - 15.

В Казахстане за сутки 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 872 979 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (44 854 КВИ+ и 6 069 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9004 пациента, на амбулаторном лечении - 41 919 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 октября 2021 года зарегистрирован 11 951 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 октября от КВИ+ скончались 20 человек.

23 октября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 771, летальных случаев - 5006, выздоровевших - 67 696.

На 24 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 168 114 человек, вторым компонентом - 7 329 137 человек.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.