Сводка эпидситуации: Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 929 784 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 157;
в городе Алматы - 231;
в городе Шымкенте - 21;
в Акмолинской области - 134;
в Актюбинской области - 25;
в Алматинской области - 137;
в Атырауской области - 24;
в ВКО - 102;
в Жамбылской области - 25;
в ЗКО - 35;
в Карагандинской области - 142;
в Костанайской области - 112;
в Кызылординской области - 26;
в Мангистауской области - 17;
в Павлодарской области - 230;
в СКО - 140;
в Туркестанской области - 15.
В Казахстане за сутки 1176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 872 979 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 25 октября лечение от КВИ продолжают получать 50 923 человека (44 854 КВИ+ и 6 069 КВИ-), из них: в стационарах находятся 9004 пациента, на амбулаторном лечении - 41 919 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 160 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 октября 2021 года зарегистрирован 11 951 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 октября от КВИ+ скончались 20 человек.
23 октября 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 771, летальных случаев - 5006, выздоровевших - 67 696.
На 24 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 168 114 человек, вторым компонентом - 7 329 137 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.