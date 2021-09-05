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Сводка эпидситуации: ещё одна область вышла из "красной" зоны

04.09.2021 12556
Сводка эпидситуации: ещё одна область вышла из "красной" зоны
НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 3 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 808 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в Нур-Султане – 308; 
 
в Алматы – 1267; 
 
в Шымкенте – 207; 
 
в Акмолинской области – 241; 
 
в Актюбинской области – 324; 
 
в Алматинской области – 340; 
 
в Атырауской области – 190; 
 
в ВКО – 182; 
 
в Жамбылской области – 110; 
 
в ЗКО – 106; 
 
в Карагандинской области – 556; 
 
в Костанайской области – 231; 
 
в Кызылординской области – 145; 
 
в Мангистауской области – 235; 
 
в Павлодарской области – 263; 
 
в СКО – 68; 
 
в Туркестанской области – 57. 
 
В Казахстане за сутки 8 384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от КВИ выздоровели 710 025 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (–88 717 + и 7439 КВИ-), из них в стационарах находится – 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациентов, на аппарате ИВЛ – 213 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 сентября 2021 года зарегистрировано 9689 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 сентября от КВИ скончались 98 человек. 2 сентября 2021 года зафиксировано 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели. 
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 927, летальных случаев – 4542, выздоровевших – 58 946. 
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область. 
 
На 3 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 787 867 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 615 412 человек. 
 

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