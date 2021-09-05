Сводка эпидситуации: ещё одна область вышла из "красной" зоны

НУР-СУЛТАН. 4 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 3 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 808 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 308;

в Алматы – 1267;

в Шымкенте – 207;

в Акмолинской области – 241;

в Актюбинской области – 324;

в Алматинской области – 340;

в Атырауской области – 190;

в ВКО – 182;

в Жамбылской области – 110;

в ЗКО – 106;

в Карагандинской области – 556;

в Костанайской области – 231;

в Кызылординской области – 145;

в Мангистауской области – 235;

в Павлодарской области – 263;

в СКО – 68;

в Туркестанской области – 57.

В Казахстане за сутки 8 384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от КВИ выздоровели 710 025 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (–88 717 + и 7439 КВИ-), из них в стационарах находится – 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне – 75 086 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1519 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 439 пациентов, на аппарате ИВЛ – 213 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 сентября 2021 года зарегистрировано 9689 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 сентября от КВИ скончались 98 человек. 2 сентября 2021 года зафиксировано 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 927, летальных случаев – 4542, выздоровевших – 58 946.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

На 3 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 787 867 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 615 412 человек.

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