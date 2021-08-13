Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 августа: 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 11 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 664 524 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1384;

в городе Алматы – 1510;

в городе Шымкенте – 515;

в Акмолинской области – 276;

в Актюбинской области – 364;

в Алматинской области – 300;

в Атырауской области – 460;

в ВКО – 244;

в Жамбылской области – 135;

в ЗКО – 169;

в Карагандинской области – 1127;

в Костанайской области – 264;

в Кызылординской области – 204;

в Мангистауской области – 218;

в Павлодарской области – 297;

в СКО – 159;

в Туркестанской области – 121.

В Казахстане за сутки 7512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 548 362 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Дополнено. На 12 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 155 человека (108 954 КВИ+ и 4201 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 769 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 82 386 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1849 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 11 августа 2021 года зарегистрировано 7208 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 августа от КВИ скончались 105 человек.

10 августа зафиксировано 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 64 492, летальных случаев – 3973, выздоровевших – 56 318.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 11 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 939 533 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 563 841 человек.

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