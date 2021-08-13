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Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 августа: 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

12.08.2021 23356
Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 августа: 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 11 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 664 524 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 1384;
 
в городе Алматы – 1510;
 
в городе Шымкенте – 515;
 
в Акмолинской области – 276;
 
в Актюбинской области – 364;
 
в Алматинской области – 300;
 
в Атырауской области – 460;
 
в ВКО – 244;
 
в Жамбылской области – 135;
 
в ЗКО – 169;
 
в Карагандинской области – 1127;
 
в Костанайской области – 264;
 
в Кызылординской области – 204;
 
в Мангистауской области – 218;
 
в Павлодарской области – 297;
 
в СКО – 159;
 
в Туркестанской области – 121.
 
В Казахстане за сутки 7512 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 548 362 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Дополнено. На 12 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 155 человека (108 954 КВИ+ и 4201 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 30 769 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 82 386 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1849 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 479 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 215 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 11 августа 2021 года зарегистрировано 7208 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 августа от КВИ скончались 105 человек.
 
10 августа зафиксировано 427 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 64 492, летальных случаев – 3973, выздоровевших – 56 318.
 
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
 
На 11 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 939 533 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 563 841 человек.
 

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