Сводка эпидситуации на 14 августа: в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 142 человека

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 13 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 679 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 998;
в городе Алматы – 1519;
в городе Шымкенте – 565;
в Акмолинской области – 279;
в Актюбинской области – 434;
в Алматинской области – 350;
в Атырауской области – 467;
в ВКО – 192;
в Жамбылской области – 149;
в ЗКО – 153;
в Карагандинской области – 1084;
в Костанайской области – 278;
в Кызылординской области – 220;
в Мангистауской области – 209;
в Павлодарской области – 323;
в СКО – 165;
в Туркестанской области – 125.
В Казахстане за сутки 6195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 560 373 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 116 574 человека (112 025 КВИ+ и 4549 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 905 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 85 669 пациентов,
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1924 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 405 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 253 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 августа 2021 года зарегистрировано 7434 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 августа от КВИ скончались 121 человек.
12 августа 2021 года зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 218 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 306, летальных случаев – 4016, выздоровевших – 56 741.
На 13 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 668 157 человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства