Сводка эпидситуации на 14 августа: в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 142 человека

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НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 13 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 679 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7510 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 998;

в городе Алматы – 1519;

в городе Шымкенте – 565;

в Акмолинской области – 279;

в Актюбинской области – 434;

в Алматинской области – 350;

в Атырауской области – 467;

в ВКО – 192;

в Жамбылской области – 149;

в ЗКО – 153;

в Карагандинской области – 1084;

в Костанайской области – 278;

в Кызылординской области – 220;

в Мангистауской области – 209;

в Павлодарской области – 323;

в СКО – 165;

в Туркестанской области – 125.

В Казахстане за сутки 6195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 560 373 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 116 574 человека (112 025 КВИ+ и 4549 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 905 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 85 669 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1924 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 405 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 253 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 августа 2021 года зарегистрировано 7434 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 августа от КВИ скончались 121 человек.

12 августа 2021 года зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 218 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 306, летальных случаев – 4016, выздоровевших – 56 741.

На 13 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 044 062 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 668 157 человек.

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